Почався перепис чоловічого населення, повістки їм не вручаються, але все до того йде.

У Запорізькій області окупанти почали брати на облік чоловіків.

Про це в ефірі інформаційного марафону заявив мер Мелітополя Іван Федоров.

Він припустив, що чоловіків на окупованих територіях змушуватимуть воювати на боці підрозділів російської армії.

"4 дні тому у Василівці окупанти почали висаджувати чоловіків на блокпосту. Почався перепис чоловічого населення, повістки їм не вручаються, але все до того йде. Вони їх будуть пускати як живу силу, вони не будуть їм довіряти, але їм це необхідно, тому що у них величезна демотивація, вони не можуть справлятися з нашими Збройними силами, з нашим духом, тому вони це роблять", - сказав він.

Крім того, Федоров повідомив, що в Мелітополі колаборанти разом з російськими військовими займаються мародерством.

"Самопроголошена влада за силової підтримки російських солдатів мародерить. Спочатку вони приходили до малих бізнесменів, заходили в їхні квартири, забирали все цінне. Не нехтували нічим - починаючи від телевізорів і закінчуючи прикрасами. Зараз вони ходять по квартирах, з яких люди виїхали, і теж грабують їх, займаються мародертвом", - сказав він.

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