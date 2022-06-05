Українська влада заявляє, що не збирається обмежувати мобільний зв'язок та інтернет для громадян навіть на окупованих територіях.

Клієнти одного з мобільних операторів отримали фейкове повідомлення про те, що РНБО нібито відключить український зв'язок у Запорізькій області. Однак Україна не відключає й не відключатиме українців від зв'язку.

Про це повідомляють у Держспецзв'язку.

"На номери українців одним з операторів було здійснене фейкове розсилання з повідомленням, що нібито РНБО ухвалила рішення про припинення надання послуг українськими операторами в Запорізькій області. Ця інформація не відповідає дійсності та є черговою інформаційно-психологічною операцією Росії. Жодних подібних розпоряджень РНБО не давала і не могла дати", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що від початку війни українська влада обрала чітку позицію - "в жодному разі не обмежувати можливості отримання послуг мобільного зв'язку та інтернету для наших громадян, незалежно від того, живуть вони на окупованих територіях чи ні".

"Для держави надзвичайно важливо, щоб громадяни залишалися на зв'язку та мали можливість зв'язатися з рідними, викликати екстрені служби та отримувати правдиву інформацію про перебіг війни. Для цього і перед початком російського вторгнення, і в перші дні війни Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) при Держспецзв'язку надав відповідні роз’яснення усім українським операторам", - зазначають у відомстві.

У Держспецзв'язку наголошують, що за відсутності мобільного зв'язку та інтернету, правдиву офіційну інформацію можна отримувати на середніх хвилях радіо (частоти 1278, 1404, 873, 657 кГц) за допомогою старих приймачів, а також на розкодованих супутникових каналах за такими параметрами: супутник: Hotbird 13; частота: 11 219 МГц; поляризація: H (горизонтальна); символьна швидкість: 29 900; корекція помилок: FEC 3/5.

У разі спроб окупантів під'єднати мережі інтернет на захоплених територіях до російських систем відомство радить бути максимально обережними під час спілкування, а також використовувати VPN для входу в мережу.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно російські окупанти відключили український зв'язок на Херсонщині й намагалися звинуватити в цьому українську владу.

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