Усі, хто перебував у відділенні, наразі знаходяться у бомбосховищі.

Авіаударом російського окупанта було зруйновано частину перинатального центру під час атаки на Житомир.

Про це повідомив голова Житомирської обласної ради Володимир Федоренко.

"Своєчасне оповіщення про повітряну тривогу допомогло спасти життя людям. На щастя всі дітки, мамочки, вагітні живі та не постраждали", - повідомив голова облради.

За його даними, усі, хто перебував у відділенні, наразі знаходяться у бомбосховищі та залишаться там на ніч.

Нагадаємо, у Житомирі пізно ввечері 1 березня було завдано удару з повітря по базі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Удар по базі 95-ї бригади ЗСУ зачепив прилеглі житлові будинки. Рятувальники вже на місці.

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