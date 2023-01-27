За словами Єріна, штатних підрозділів білоруської армії на даний час там немає.

У Збройних Силах України прокоментували інформацію щодо того, що на одному з напрямків з'явивился військові з Білорусі. Якщо білоруські найманці все ж присутні в окупованих містах Запорізького напрямку, то це невеличка група, яка не несе загрози.

Про це повідомив керівник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Євгеній Єрін в ефірі інформаційного телемарафону, коментуючи слова мера Мелітополя Івана Федорова про приїзд у місто білоруських найманців.

"Що стосується білоруських найманців, якщо вони там і є, то це якась невелика група, на яку, прямо кажучи, звертати увагу не можна. Єдине, що можна сказати, що саме штатних підрозділів білоруської армії на даний час там немає", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, 26 січня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що до окупованої Кирилівки Мелітопольського району почали завозити білоруських військових. За його словами, це бачать українці, які залишаються на тимчасово окупованій території. Вони відзначають постійне збільшення кількості окупантів. Окрім цього в "Енергоатомі" повідомили, що білорусів можуть завезти на тимчасово окуповану Запорізьку АЕС.

Декілька днів тому Зеленський висловився про загрозу наступу росіян з Білорусі. Україна буде здивована, якщо це здійсниться, зазначив президент.

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