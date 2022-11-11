За попередніми даними, обстріл здійснювався ракетами типу С-300.

Наразі відомо про сімох загиблих та одного пораненого унаслідок обстрілу російськими окупантами Миколаєва.

"За даними слідства, 11 листопада близько 03:00 російська армія вчергове обстріляла ракетами два житлові райони Миколаєва. Внаслідок обстрілів в одному із районів повністю зруйновано один з під'їздів п'ятиповерхового житлового будинку. На даний час відомо про сімох загиблих та одного пораненого мешканця", - зазначили в Telegram-каналі Офісу генерального прокурора.

Також суттєвих пошкоджень зазнали й інші багатоповерхові житлові будинки, супермаркет, лінії електромереж, торговельні заклади та приватний автотранспорт.

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"В іншому районі пошкоджено приватні житлові будинки, автотранспорт виробничі приміщення та склади підприємств, ремонтні майстерні, СТО", - йдеться у повідомленні.

Зауважується, що інформація щодо постраждалих уточнюється.

"За попередніми даними, обстріл здійснювався ракетами типу С-300", - зазначили у ОГП.

Так, за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України).

Ракетний удар по багатоповерхівці в Миколаєві - що відомо

Вночі 11 листопада російські окупанти обстріляли житловий будинок у Миколаєві. Спершу повідомлялося про двох загиблих та двох поранених.

Згодом мер міста Олександр Сенкевич повідомив, що у п'ятиповерховому житловому будинку зруйновані поверхи з 5-го по 1-й. Рятівники виявили тіла шістьох загиблих.

Реакція Зеленського на трагедію

Президент України Володимир Зеленський назвав нічну атаку росіян цинічною відповіддю держави-терориста на успіхи ЗСУ на фронті. Він запевнив, що окупанти відповідатимуть за кожен злочин проти України та українців.

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