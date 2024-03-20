В день перед атакою, 19 березня, на території аеродрому знаходились 11 літаків, серед них 9 бомбардувальників.

Місто Енгельс Саратовської області РФ сьогодні вночі опинилося під атакою українських дронів. Російські соцмережі повідомляли про гучні вибухи.

У Енгельсі розташований військовий аеродром, де базуються стратегічні бомбардувальники. З нього, зокрема, злітають російські літаки, які атакують цілі в Україні.

Як повідомляють "Схеми", посилаючись на супутникові знімки, в день перед атакою, 19 березня 2024 року, на території аеродрому знаходились 11 літаків.

Відео дня

Зокрема, серед них 9 бомбардувальників: 6 Ту-95 (один з яких в неробочому стані) та 3 Ту-160.

Удар по Енгельсу - що відомо

В ніч на 20 березня невідомі безпілотники атакували Енгельс Саратовської області Росії. Прокремлівський канал SHOT зазначає, що над містом було чутно від двох до чотирьох гучних звуків вибухів. За словами очевидців, "тремтіли вікна в рамах".

Згодом джерела УНІАН підтвердили, що за цією атакою стоїть Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Як зазначає військовий експерт Іван Ступак, російські джерела стверджують, що відбулася повторна детонація, а це свідчить про те, що "приліт був вдалим та влучним".

"Що не просто на якийсь порожній ангар або просто в поле. Тобто влучило кудись, де зберігалося щось. І тепер це щось вибухає повторно. Окрім самого безпілотника. Тобто попередньо обережно кажемо, що удар був влучним, і сподіваємося на продовження", - зазначив есперт.

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