'Росія програє цю війну': у Канаді відреагували на масовану атаку РФ по Україні

Канада продовжує підтримувати Україну.

Канада рішуче засуджує сьогоднішні масштабні ракетні та безпілотні атаки РФ на цивільні обʼєкти в Києві. Про це заявив премʼєр-міністр Канади Марк Карні.

"Протягом понад чотирьох років, що минули з часу незаконного вторгнення Росії, вона значно недооцінювала мужність, рішучість і силу українського народу - навіть попри те, що режим Путіна безжально бомбардував українську енергетичну інфраструктуру, школи, лікарні та житлові будинки", - написав політик.

Він закликав РФ негайно припинити ці удари та покласти край цій незаконній агресивній війні.

"Вони лише подовжують людські страждання і ніяк не змінюють того факту, що Росія програє цю війну. Канада продовжуватиме тісно співпрацювати з міжнародними партнерами, щоб забезпечити справедливий і тривалий мир для України та Європи", - запевнив він.

Удар РФ по Україні - що відомо

Як писав УНІАН, Росія в ніч проти 24 травня атакувала Україну. Масованого удару зазнав Київ, внаслідок чого загинуло двоє людей, також відомо про багато поранених.

Крім того, у ДСНС показали страшні наслідки атаки. Загалом виклики на 101 надійшли про пожежі та руйнування на понад 40 локаціях в усіх районах столиці.

Також повідомлялось, що армія РФ масовано обстріляла Київщину, внаслідок чого загинуло двоє людей.

"Ворог убив чоловіків у Бучанському та Обухівському районах. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Кількість постраждалих зросла до 9 осіб. Серед них - дитина, дівчинці ще немає року. Найбільше постраждалих у Фастівському районі - п’ятеро людей. Двох поранених жінок госпіталізували до місцевих лікарень, іншим медичну допомогу надали на місці", - повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.

