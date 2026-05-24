90 ракет і 600 безпілотників: у Повітряних силах розповіли про нічний удар Росії

Основним напрямком удару був Київ.

У ніч на 24 травня Росія атакувала Україну 690 засобами повітряного нападу - крилатими та балістичними ракетами і безпілотниками різних типів.

Як повідомили Повітряні сили Збройних сил України, ворог завдав масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування. Основним напрямком удару був Київ.

Усього радіотехнічними військами Повітряних сил було зафіксовано 690 засобів повітряного нападу - це 90 ракет та 600 БпЛА різних типів:

1 балістична ракета середньої дальності (район пуску - Капустин Яр, Астраханська область Росії);

2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" (район пуску - Липецька обл., Росія);

3 протикорабельні ракети 3М22 "Циркон" (райони пусків – Крим та Курська область Росії);

30 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пуску - Брянськ, Курськ, Крим);

54 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К/Калібр (райони пусків – Вологодська та Курська обл. Росії, акваторія Чорного моря);

600 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас", баражуючих боєприпасів "Бандероль", дронів-імітаторів типу "Пародія" (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - Росія, Гвардійське, Чауда, Крим).

Що вдалося збити

Згідно з попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною було збито/подавлено 604 цілі - 55 ракет та 549 безпілотників різних типів:

11 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;

44 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К/Калібр;

549 ворожих БпЛА різних типів.

"Крім того, 19 ворожих ракет, імовірно, не досягли цілей, інформація уточнюється, можливі місця падіння встановлюються", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, станом на 09:30, було зафіксовано влучання 16 ракет та 51 ударного БпЛА на 54 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 23 локаціях.

Як повідомляв УНІАН, усю ніч проти 24 травня російські окупанти атакували Київ та область різними засобами ураження. У Київській області зафіксовано було влучання у житлові будинки, складські та господарчі споруди, а також сталося займання у кількох районах області.

Юрій Ігнат, начальник управління комунікацій ПС ЗСУ заявив, що під час нічної атаки балістична ракета середньої дальності РС-26 "Рубіж" ("Орєшник") вдарила в районі міста Біла Церква на Київщині. Пуск ракети російські окупати здійснили з полігону Капустін Яр.

