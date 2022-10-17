Тільки одним "шахедом" було вбито чотири людини.

Президент Росії Володимир Путін може записати собі чергове досягнення - убив ще одну вагітну жінку.

Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.

"Протягом усього дня триває розбір завалів усюди, куди російським терористам все ж таки вдалося сьогодні влучити", - зазначив він.

Відео дня

Зеленський нагадав, що серед загиблих внаслідок удару по житловому будинку була зокрема й родина: чоловік та жінка, яка була на 6-му місяці вагітності.

"Володимир Путін може записати собі чергове досягнення - убив ще одну вагітну жінку. Загалом чотири людини вбито тільки цим "шахедом", - додав глава держави.

Він також зауважив, що сьогодні під ворожим ударом опинилися понад 25 населених пунктів України.

Обстріл Києва 17 жовтня

Сьогодні вранці російські окупанти атакували столицю дронами-камікадзе. Внаслідок атаки було пошкоджено енергетичні об'єкти та житловий будинок.

З під завалів будинку, куди влучив ворожий дрон, рятувальники вже дістали тіла чотирьох людей, серед яких молода сім'я, жінка була на 6 місяці вагітності. Компанія, в якій вона працювала, розповіла про загиблу.

Також госпіталізовано трьох постраждалих. Двоє з них – працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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