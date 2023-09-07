Спочатку була інформація про 17 загиблих, але після ретельного візуальний огляд решток тіл, встановили, що вони належать 16 особам.

Внаслідок удару по Костянтинівці Донецької області в середу, 6 вересня, підтверджено загибель 16 осіб. Про це заявила начальниця відділу комунікації ГУ поліції Донецької області Олександра Гаврилко в ефірі національного телемарафону новин.

"За офіційною інформацією, у нас 16 тіл загиблих людей і 33 поранених осіб. Спочатку була інформація про 17 загиблих. Коли ми провели ретельний візуальний огляд решток тіл, ми встановили, що вони належать 16 особам", - сказала вона.

За її словами, наразі вже майже всі жертви ідентифіковані, знайдені родичі, відібрані профілі ДНК загиблих та їхніх родичів.

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Вона уточнила, що станом на вчорашній вечір чотири тіла не були ідентифіковані.

"Сьогодні на ранок залишається одна особа – тіло чоловіка – родичі якої не з’явились. Ми відібрали ДНК-профіль і звертаємося до всіх людей, хто проживає у Костянтинівці, хто знає, що родичі чи знайомі перебували там, звернутися до поліції та прийти для пізнання", - наголосила Гаврилко.

Удар по Костянтинівці 6 вересня - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня росіяни обстріляли Костянтинівку - вдарили по центральному ринку.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські терористи стріляли по звичайному ринку, магазинах, аптеці. Він зазначив, що обстріл Костянтинівки - навмисний теракт Росії. Зеленський підкреслив, що загарбники вдарили по цивільному місці, де і близько немає якихось військових цілей.

Після завершення пошуково-рятувальної операції стало відомо про 17 жертв, а також 32 постраждалих, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

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