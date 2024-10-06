Ворог запустив балістичні та керовані авіаційні ракети, а також ударні дрони.

Окупанти вночі атакували Україну ударними безпілотниками та балістичними ракетами – в Одеській області поранено чоловіка, пошкоджено цивільне судно.

"Сили протиповітряної оборони вели довгу та напружену роботу", - наголосив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. За його словами, внаслідок атаки в Одесі сталося загоряння торгівельного обладнання в складській будівлі на площі 100 кв. м. Там загиблих та постраждалих немає, рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Водночас через падіння уламків загорілися вантажівка та сміття, постраждала людина - чоловік ушпиталений. Уламками також пошкоджено газовий трубопровід, витік газу вже ліквідовано.

"Щодо ракетної атаки: внаслідок обстрілу пошкоджено суховантажне цивільне судно. На щастя, люди не постраждали. Правоохоронці документують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення", - додав посадовець.

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Як уточнили у пресслужбі регіонального главку ДСНС, внаслідок влучання безпілотників пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема складські приміщення та вантажні автомобілі. "На місцях влучання спалахнули пожежі… На жаль, під час атаки постраждав один чоловік, якого у важкому стані було госпіталізовано", - розповіли рятувальники.

Нічна атака окупантів

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, у ніч на 6 жовтня окупанти атакували Україну ударними БпЛА та ракетами різних типів. Усього радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід понад 90 засобів повітряного нападу противника: дві балістичні ракети Іскандер-М; крилату ракету Іскандер-К; керовану авіаційну ракету Х-59/69; 87 БпЛА типу Shahed. Запуски загарбники здійснили з російського Орла, Приморсько-Ахтарська та Курська.

Війна в Україні: новини

Російські окупаційні війська продовжують тиснути на сході України. Стало відомо, що ворог просунувся в Торецьку Донецької області. За даними проєкту DeepState, противник просунувся в Максимільянівці, Цукуриному, Торецьку, біля М'ясожарівки та Піщаного.

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