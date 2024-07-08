У самій лікарні немає світла, кисню та водопостачання.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що внаслідок російського ракетного удару у дитячій лікарні "Охматдит" немає світла, кисню та води. Про це він сказав в етері інформаційного марафону.

Ляшко наголосив, що від російського терористичного акту постраждало п'ять корпусів в лікарні "Охматдит" і один корпус Центру дитячої кардіохірургії. Крім того, міністр повідомив про ключові задачі, які вирішуються зараз.

"Перше – розбирається корпус, який повністю зруйнований. Це корпус токсикології, де були дітки на штучній нирці. А також ключова задача – це евакуація корпусу, який також постраждав, де були онкогематологія, онкологія, хірургія, травматологія. Ми поетапно вивозимо сьогодні дітей в інші лікарні, оскільки в "Охматдиті" немає ні світла, ні кисню, ні водопостачання. Наша задача на сьогодні – мінімізувати потенційні можливі негативні наслідки для тих, хто перебував на лікуванні в лікарні", – пояснив Ляшко. Відео дня

Крім того, міністр сказав, що директор Центру кардіохірургії повідомив йому, що під час вибуху проводилися три оперативні втручання, а в операційній розбилися усі вікна.

"Ми маємо забруднення грудної порожнини, бо операції були на серці. Зараз медики на базі іншої лікарні намагаються врятувати життя тим малюкам, яких оперували у Центрі кардіохірургії", – сказав Ляшко.

Атака РФ по "Охматдиту"

Вранці у понеділок, 8 липня, російські окупаційні війська завдали масованого удару по Україні. Постраждав, зокрема і Київ. Російські терористи вдарили по дитячій лікарні "Охматдит". Під час атаки в "Охматдиті" проводили операції. Також ворог вдарив по приватному пологовому будинку. Повідомлялося і про руйнування підʼїзду багатоповерхівки внаслідок атаки окупантів.

Відмо, що в Києві загинуло щонайменше 22 особи. Двоє – лікарі "Охматдиту". Ще 72 людей постраждали.

Завтра, 9 липня, в столиці заборонені будь-які розважальні заходи. У Києві оголошено день жалоби.

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