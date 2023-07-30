Російська ракета повністю зруйнувала навчальний корпус училища, повідомив президент.

У Сумах завершився розбір завалів на місці влучання російської ракети в один із міських навчальних закладів.

"Дві людини загинули... Мої співчуття рідним і близьким. Двадцять людей постраждали від цього удару. Повністю зруйнований навчальний корпус училища: чотири поверхи просто знесло ракетою. Пошкоджено гуртожитки, будинки, навіть будівлі церкви та недільної школи", - повідомив президент України Володимир Зеленський.

В цілому в рятувальній операції і розбиранні завалів в Сумах було задіяно 285 людей, додав глава держави, подякувавши кожному з них.

Відео дня

"Російські нелюди щодня додають світові аргументи, що тільки поразка Росії і чіткі гарантії безпеки для України здатні убезпечити життя від цього терору", - заявив Зеленський.

Удар РФ по Сумах - що повідомлялося

Як писав УНІАН, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Сумах увечері 29 липня. Повідомлялося, що вибух у місті прогримів близько 20:00. Сталося це до оголошення повітряної тривоги.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ст.438 Кримінального кодексу України "Порушення законів і звичаїв війни".

Вас також можуть зацікавити новини: