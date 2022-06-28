36 людей вважаються зниклим безвісти після ворожого удару по ТРЦ "Амстор" у Кременчуці.
Про це у своєму Telegram-каналі написав голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
За його словами, розбір завалів у ТРЦ триває. "Станом на зараз вже відомо про 18 загиблих внаслідок російського удару. Ще 36 людей вважаються зниклими безвісти. Продовжуємо пошуки. Постраждалим надається вся необхідна допомога", - повідомив Лунін.
Ракетний удар по ТРЦ у Кременчуці
Як повідомляв УНІАН, 27 червня в результаті ракетного обстрілу збройними силами РФ міста Кременчук Полтавській області повністю зруйнований торговий центр.
Спочатку повідомлялося про 16 загиблих та десятки постраждалих. Згодом кількість жертв збільшилася до 18.