Кількість загиблих у результаті ракетного удару російських окупантів по торгово-розважальному центру в Кременчук Полтавської області зросло до 18 осіб.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"В результаті обстрілу торгового центру загинуло 18 осіб (з яких 1 людина померла в лікарні). За медичною допомогою звернулося 59 людей, з них 25 були госпіталізовані у лікарню інтенсивного лікування м.Кременчук", - йдеться в повідомленні.

Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають, здійснюється розбирання пошкоджених будівельних конструкцій за допомогою важкої інженерної техніки та засобів малої механізації.

Ракетний удар по ТРЦ у Кременчуці

Як повідомляв УНІАН, 27 червня в результаті ракетного обстрілу збройними силами РФ міста Кременчук Полтавській області повністю зруйнований торговий центр.

Повідомлялося про 16 загиблих, десятки постраждалих. Також надійшло понад 40 заяв від громадян про безвісне зникнення їхніх рідних.

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