В Чорному морі роздуває шторм.

12 кораблів і катерів російських загарбників укриваються вздовж узбережжя окупованого Криму через шторм.

Про це йдеться у зведенні ОК "Південь".

Ударами по українських містах наразі загрожують 28 високоточних снарядів.

"В Чорному морі роздуває шторм, тож 1️2️ кораблів та катерів ворожого флоту продовжують укриватися ближче до пунктів базування вздовж узбережжя тимчасово окупованого Криму. Однак 4️ носії "Калібрів", в тому числі 1️ підводний, тримають напоготові 2️8️ високоточних снарядів", - йдеться у повідомленні.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни зосередились на захопленні Донбасу. 24 серпня ворог вчергове намагався встановити контроль над Пісками та Невельським, але зазнав втрат і відступив.

Провалами закінчилися штурми ЗС РФ Соледара, Бахмутського і Кодеми.

У День Незалежності, 24 серпня, російські війська завдали ударів по Харкову, Хмельницькій області, у Дніпропетровській області ракети влучили у потяг, наразі відомо про 22 загиблих і півсотню поранених.

За півроку бойових дій проти України противник відчуває дефіцит особового складу. За даними української розвідки, російське командування намагається доукомплектувати свої піхотні частини за рахунок спеціалістів зі складу ракетних військ та військових моряків.

З початку повномасштабного вторгнення біженцями стали, за підрахунками Єврокомісії, 7,5 мільйона українців.

Разом з тим у ГУР вважають, що у війні РФ проти України розпочався переломний момент. Російські окупанти почали розуміти, що їхні війська не такі вже й сильні, а системи ППО не такі надійні, заявляють розвідники.

Вас також можуть зацікавити новини: