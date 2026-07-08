Удар по військовій авіабазі 'Джанкой': в СБУ повідомили деталі операції

Там уражено ретранслятори для ворожих БПЛА "Оріон" та склади зі зброєю і технікою.

Спецпризначенці "Альфи" завдали ударів безпілотниками по військовій інфраструктурі тимчасово окупованого Криму, зокрема, по військовій авіабазі "Джанкой". Про це повідомили в Службі безпеки України.

"Підрозділи "Альфи" СБУ, які працюють в зоні мiddle strike ударів, минулого тижня провели комплексне відпрацювання по пріоритетних цілях противника на тимчасово окупованих територіях України", - сказано в повідомленні. Серед цих цілей була авіабаза "Джанкой" - уражено ретранслятори для російських ударно-розвідувальних безпілотників "Оріон" та склади зі зброєю і військовою технікою. Також було відпрацьовано по інфраструктурі порту "Крим" у Керчі та складах боєприпасів та пально-мастильних матеріалів у населених пунктах Новогригорівка та Червоне.

Крім того знищено логістичний хаб із безпілотними літальними апаратами, наземними роботизованими комплексами та боєприпасами в районі Покровська Донецької області.

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В СБУ зазначають, що ці спецоперації та ураження пунктів постійної дислокації пілотів безпілотних систем РФ у населених пунктах Комиш-Зоря та Кам’янка в Запорізькій області, знищення військових склади противника у Гранітному та Стилі Донецької області, суттєво порушити елементи логістики російських військ, ускладнили постачання боєприпасів і пального на передові позиції.

В повідомленні сказано, що під час ударів також були ліквідовані пілоти та керівний склад підрозділів безпілотних систем і НРК ворога.

СБУ уразила військові аеродроми в Криму - подробиці

Як повідомляв УНІАН, Служба безпеки України атакувала військові аеродроми у тимчасово окупованому Криму. Уражено винищувачі у пункті базування "Саки" на території окупованого Криму. На аеродромі "Саки" уражено сім ангарів зі зберігання авіаційної техніки, в яких знаходилися винищувачі та фронтові бомбардувальники Су-30СМ, Су-30, Су-24. За попередньою інформацією, знищено або пошкоджено щонайменше сім літаків. При цьому за один тиждень було два удари по цьому аеродрому.

Крім того, на військовому аеродромі "Гвардійське" уражено два ангари, в яких зберігалися БПЛА "Шахед" та авіаційне обладнання.

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