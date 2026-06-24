За 1200 км від фронту: Генштаб повідомив про удари по заводах РФ в Оренбурзькій області

Йдеться про газопереробний та гелієвий заводи.

В Оренбурзькій області на відстані понад 1200 км від лінії бойового зіткнення уражено газопереробний завод та єдиний у Росії гелієвий завод. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Зазначається, що удари в ніч проти 24 червня здійснили підрозділи Сил оборони України.

"На території підприємств зафіксовано пожежу. Масштаби збитків уточнюються", - сказано в повідомленні.

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В Генштабі повідомили, що Оренбурзький газопереробний завод (ГПЗ) та Оренбурзький гелієвий завод (ОГЗ) формують один комплекс.

Зокрема, Оренбурзький ГПЗ - один з найбільших у світі газохімічних комплексів, введений в експлуатацію в 1974 році (побудований за участі іноземців).

Потужність об'єкта - 45 млрд куб. м газу на рік; на завод припадає 60% всього газу, що переробляє "Газпром переробка". Цей завод виділяє очищений природний газ і сірку (що, зокрема, використовується для виробництва вибухівки та чорного пороху).

В Генштабі зазначають, що ОГЗ забирає очищений безсірчистий газ і методом глибокого охолодження дістає з нього найцінніші компоненти - гелій (інертний газ використовується в рідкопаливних двигунах ракет і системах наведення) та етан (що є ключовим компонентом для сировини у синтезі спецпластиків, кабельної ізоляції для авіації та ключових пластифікаторів для твердих ракетних палив і порохів).

Інші удари по Росії

Як повідомляв УНІАН, дрони вдарили по двох аеродромах в Криму. Зокрема воїни Центру спецоперацій "Альфа" СБУ в ніч проти 24 червня завдали успішних ударів по засобах протиповітряної оборони російських військ у районі Керченської протоки, а також по інфраструктурі військових аеродромів "Саки" та "Гвардійське" на тимчасово окупованій території АР Крим.

У результаті спецоперації на військовому аеродромі "Саки" уражено чотири ангари для зберігання авіаційної техніки.

Також поблизу Керчі уражено дві одиниці озброєння зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, а також два зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1". Наголошують, що це вже четвертий уражений "Альфою" СБУ "Панцир-С1" у цьому районі.

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