Сили оборони уразили нафтовий термінал і радарні установки РФ, - Генштаб

Зокрема, зафіксовано влучання в ціль - відбулися вибухи та пожеж.

Сили оборони уразили низку обєктів ППО ворога та нафтовий термінал "Таманьнефтегаз". Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

В ніч на 22 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по нафтовому терміналу "Таманьнефтегаз" в Краснодарському краї, який задіяний у забезпеченні російських збройних сил.

Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, зафіксовано влучання в ціль - відбулися вибухи та пожежа, але розмір завданих збитків уточнюється.

Крім цього, зазначається, що здійснено ураження низки ворожих об’єктів в тимчасово окупованому українському Криму. Зафіксовано влучання в: радіолокаційну станцію 59Н6-Е "Противник-ГЕ" (н.п. Лібкнехтівка); радіолокаційну станцію 55Ж6 "Небо-У" (м. Євпаторія); радіолокаційну станцію 55Ж6М "Небо-М" (н.п. Русаківка).

Окрім того, як поінформували в Генштабі, уражено низку об’єктів противника на інших тимчасово окупованих територіях, зокрема, склад зберігання БпЛА (н.п. Новогригорівка, ТОТ Херсонської обл.); командно-спостережний пункт роти 76 дшд і зосередження живої сили противника зі складу 74 омсбр (н.п. Селидове, ТОТ Донецької обл.).

"Також уточнено результати ураження складу боєприпасів 101 окремої бригади матеріально-технічного забезпечення ворога (м. Дебальцеве, ТОТ Донецької обл.). Підтверджено ураження складу з подальшою масштабною детонацією", - додали в Генштабі.

Удари по "Таманьнєфтєгаз"

Як повідомляв УНІАН, в ніч з 21 на 22 грудня ударними БпЛА здійснено ураження Морського нафтового терміналу "Таманьнєфтєгаз".

Також 31 грудня було здійснено вогневе ураження нафтогазового терміналу "Таманьнєфтєгаз". Підприємство призначене для зберігання та подальшої перевалки нафти, нафтопродуктів, зріджених вуглеводневих газів з метою експорту та забезпечення збройних сил агресора. Було підтверджено ураження двох причалів зі стендерами нафтоналивного терміналу.

