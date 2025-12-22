Внаслідок завданих ударів було уражено елементи обладнання нафтоналивного терміналу.

В ніч з 21 на 22 грудня ударними БпЛА здійснено ураження Морського нафтового терміналу "Таманьнєфтєгаз" на території Краснодарського краю РФ.

Як повідомляють джерела УНІАН в Головному управлінні розвідки, внаслідок завданих ударів було уражено елементи обладнання нафтоналивного терміналу, причалу зріджених вуглеводних газів та портову інфраструктуру, що спричинило масштабну пожежу.

За словами співрозмовника, воєнна розвідка "нарощує ударні санкції по енергетичному сектору держави-агресора, який безпосередньо залучений до фінансування війни проти України".

Відео дня

Таманьський перевантажувальний комплекс, оператором якого є "Таманьнєфтєгаз" - є одним з найбільших у Чорноморському регіоні. Загальний об'єм резервуарного парку нафтопродуктів та зрідженого газу складає понад 1 млн кубічних метрів.

Оновлено в 15.28. Згодом в Генеральному штабі ЗСУ підтвердили ураження терміналу "Таманьнєфтєгаз".

Там поінформували, що уражено також склад боєприпасів та місце зберігання, підготовки і запуску ударних БпЛА .

Зокрема, як зазначається, за допомогою ракети українського виробництва уражався тимчасовий пункт базування плавзасобів 92-ї бригади річкових катерів в Оленівці (ТОТ українського Криму). На місці влучання спостерігалася значна пожежа.

"Серед іншого, з метою часткового порушення системи логістичного забезпечення противника на Покровському напрямку, здійснено вогневе ураження складу боєприпасів мотострілецького полку (Українськ, ТОТ Донецької області). За попередньою інформацією ціль знищено", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, в Генштабі додали, що з метою часткового знищення запасів ударних БпЛА та зниження інтенсивності застосування безпілотників типу "Shahed"/"Герань" по території України, уражено місця зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА у районі тимчасово окупованого Донецька Донецької області. Спостерігалась пожежа.

Більше про удари по порту Тамань

Як писав УНІАН, в ніч проти 22 грудня безпілотники атакували Краснодарський край РФ. Були зафіксовані пожежі в районі порту Тамань на узбережжі Чорного моря неподалік Кримського мосту. Екіпаж суден у терміналі "Волна" був евакуйований.

Удари по аеродрому під Липецьком

Як повідомляв УНІАН, у ніч з 20 на 21 грудня 2025 року на російському військовому аеродромі під Липецьком спалахнула пожежа – горіли два ворожі винищувачі.

Орієнтовна сумарна вартість двох уражених винищувачів, які Росія використовувала у війні проти України, може доcягати 100 мільйонів доларів.

Згідно з уточненими даними, внаслідок спецоперації успішно уражено два ворожі багатоцільові винищувачі Су-30.

Вас також можуть зацікавити новини: