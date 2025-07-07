Костенко додав, що дії Росії спрямовані на внутрішню дестабілізацію в Україні.

Росіяни від початку війни намагаються зірвати мобілізацію в Україні. Про це сказав народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, коментуючи удари по територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

В етері телеканалу "Еспресо" він пояснив, що спочатку над зривом мобілізації окупанти працювали в інформаційному полі. Росіяни часто видумували якісь історії, часом "підсвічували" дійсно ганебні історії, які у нас траплялися за участю ТЦК та СП.

"Росіяни вели інформаційну війну, а коли зрозуміли, що цього недостатньо і все-таки мобілізація продовжується і Україна стоїть, то вони вишукують інші способи для того, щоб розхитати ситуацію в середині. Вони сподіваються, що ставлення до ТЦК настільки негативне, що вони будуть до себе цим розташовувати людей. Тому вони намагаються бити по ТЦК. Це більш такі демонстраційні удари. Ми всі розуміємо, що багато основних ТЦК та СП релоковані і перебувають в інших містах, а вони б'ють саме по тим будівлям, які на картах або за мирних часів були", – зазначив Костенко.

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За його словами, у більшості з цих будівель призовники та військовослужбовці не перебувають.

"Там бувають або підрозділи оборони, а поранені, мабуть, якраз ті, хто не встигли піти або проігнорували сигнали тривоги, бо росіяни б'ють зазвичай "Шахедами", тому достатньо часу сховатися в укритті. Це терор, який вони намагаються збільшувати, направляючи на внутрішню дестабілізацію, розуміючи, що є часто неприязнь до ТЦК. Вони можуть собі шукати підтримку таким чином", – наголосив Костенко.

Удари по ТЦК в Україні

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 липня, унаслідок ударів російських окупантів по Харкову та Запоріжжю сталися влучання в будівлю Харківського обласного ТЦК та СП, а також поблизу Запорізького обласного ТЦК та СП.

У Сухопутних військах Збройних сил України повідомили, що попередньо у Харківському ОТЦК та СП поранень зазнали троє людей. На місці працюють екстрені служби. Додаткова інформація про постраждалих уточнюється.

Начальник управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев в етері телеканалу "Суспільне" зазначив, що в Запоріжжі внаслідок російської атаки на обласний Територіальний центр комплектування та соціального захисту (ТЦК та СП) поранення зазнали 11 військовослужбовців.

Як додав Саранцев, люди перебували в укритті, але вибух стався дуже близько і основна частина травмованих отримали контузії. Він додав, загалом, робота на тих ТЦК, які зазнали російської атаки, тимчасово припинена.

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