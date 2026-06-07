Удари України по Петербургу підірвали російський наратив про стабільність, – ISW

РФ, схоже, надає перевагу захисту "Москва-Сіті", а не ключових військових обʼєктів та міст, зазначають аналітики.

Сили оборони 6 червня завдали другу серію ударів по Санкт-Петербургу після закриття там міжнародного економічного форуму (ПМЕФ). Про це пишуть аналітики з Інституту вивчення війни.

Аналітики відзначають, що ці атаки вкотре продемонстрували нездатність РФ надійно захистити свої великі міста від українських ударів навіть під час визначних міжнародних подій. За оцінками експертів, РФ надала пріоритет у ППО цьому регіону напередодні важливої події. Однак навіть це не допомогло Росії захистити регіон від українських ударів.

"Кремль, схоже, більше зосереджений на захисті "Москви-Сіті". Геолокаційні кадри, опубліковані 6 червня, показують, що російська влада встановлює додаткову систему протиповітряної оборони "Панцир-СМД-Е" на висотній будівлі в Москва-Сіті", – додають експерти.

Відео дня

Експерти відзначають, що такі удари Сил оборони підривають зусилля Кремля використати економічний форум для демонстрації стабільності всередині Росії всередині країни та на міжнародній аудиторії.

"Кремль історично використовував ПМЕФ для проєктування економічної сили та могутності світовій аудиторії, а українські удари по Санкт-Петербургу 3 та 6 червня підірвали цей російський наратив", – додають аналітики.

Аналітики також відзначають спроби Путіна зобразити у своїх заявах позитивну картину для РФ, в яких він відкинув поточні проблеми Москви з протиповітряною обороною, економічні виклики та ситуацію на фронті. Однак українські далекобійні атаки все частіше продовжують демонструвати, що Україна наближає війну Росії додому.

Удари по РФ: важливі новини

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони України уразили низку важливих обʼєктів на території РФ. Зокрема дрони вдарили по арсеналах військово-морського флоту (ВМФ) РФ та базі у Кронштадті. Президент наголосив, що причинами цих ударів є бажання Путіна продовжувати війну проти України. Він також закликав РФ завершувати свою війну проти України.

За даними ЗМІ, в Кронштадті українські дрони уразили корвет "Бойкий". На знімках з супутника видно, що на борту корабля після атаки почалася пожежа.

Пізніше аналітики Defence Express повідомили, що внаслідок атаки українських БПЛА, цей корабель був фактично знищений. Зазначається, що через пожежу, а також її гасіння водою, метал на кораблі втрачає міцність і прискорюється корозія. Все це робить процес відновлення судна вкрай проблематичним.

Вас також можуть зацікавити новини: