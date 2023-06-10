Згідно з джерелом, українська сторона не знає, де знаходяться полонені, вони під наглядом охорони і зв'язку з ними немає.

В Угорщині пройде пресконференція з українськими військовополоненими, які будуть критикувати офіційний Київ та висловлювати вдячність РПЦ, яка нібито допомогла передати їх угорській стороні.

Як інформує РБК-Україна, Росія дозволила виїзд полоненим за умови, що ті публічно будуть критикувати українську владу.

"На пресконференції полонені повинні розказувати, як їх начебто примусово мобілізовували, в яких начебто поганих умовах вони воювали, який хороший угорський уряд і РПЦ тощо. Така публічна активність із критикою України та вдячністю до РПЦ була озвучена українським полоненим як обов'язкова умова вивезення з Росії", - йдеться у повідомленні ЗМІ.

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Згідно з джерелом, українська сторона не знає, де знаходяться полонені, вони під наглядом охорони і зв'язку з ними немає. Полонені не можуть вільно пересуватися і їх пильно охороняє угорська сторона.

Росія передала Угорщині українських військовополонених - що відомо

8 червня за участю Російської Православної церкви групу українських військовополонених нібито передали Угорщині. 9 червня угорський віце-прем'єр-міністр Жолт Семьєн підтвердив, що росіяни передали Будапешту 11 українських військовополонених.

У свою чергу речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що український уряд нічого не знав про переговори між угорською та російською сторонами з питання українських військовополонених.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував ситуацію з передачею з російського полону українських військових Угорщині. Він назвав такий крок під егідою РПЦ піаром.