Знищено також 5 артилерійських систем, 5 АТТ, 3 БТРи та міномет.

Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" і сьогодні, 14 червня, відбили атаку російських фашистських військ.

Згідно з повідомленням ОТУ "Схід", ворог зазнав втрат як в особовому складі, так і у техніці.

Так, ліквідовано 73 окупанти; знищено 2 танки, 3 БМП та 3 БТР, 5 артилерійських систем, 5 АТТ та міномет.

Нагадаємо, британський аналітик Майкл Кларк зазначив, що втрати РФ та України у боях за Донбас можуть зрівнятися. За його даними, бої за схід України вимотують і Росію, і Україну, тому незабаром у бойових діях може настати "пауза".

Кларк нагадав, що протягом попередньої фази війни втрати РФ були набагато вищими, зараз вони приблизно рівні — це означає, що обидві сторони можуть втратити близько 3 тисяч солдатів протягом місяця.

За словами Кларка, на Донбасі йде "справжня рукопашна сутичка в стилі Другої світової війни", коли війська б'ються вулиця за вулицею.

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