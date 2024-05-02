Наразі обидві сторони намагаються зайняти "найбільш вигідну позицію" перед потенційними переговорами, пише The Economist.

Представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький заявив, що не бачить способу для України виграти війну лише на полі бою. Навіть якби вона змогла відтіснити російські війська до кордонів 1991 року – а це все більш віддалена перспектива – це не закінчило б війну.

З представником української розвідки поспілкувалося видання The Economist. За його словами, такі війни можуть закінчитися лише договорами. Наразі обидві сторони намагаються зайняти "найбільш вигідну позицію" перед потенційними переговорами. Але змістовні перемовини можуть розпочатися не раніше другої половини 2025 року, вважає він.

"До того часу Росія зіткнеться з серйозними "зустрічними вітрами". Російські військові виробничі потужності розширилися, але досягнуть плато на початку 2026 року через нестачу матеріалів та інженерів, вважає він. Обидві сторони можуть врешті-решт зіткнутися з нестачею зброї. Але якщо нічого не зміниться в інших аспектах, Україна "закінчиться" першою", – йдеться у матеріалі.

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На думку Скібіцького, найбільшим невизначеним фактором війни є Європа. Якщо сусіди України не знайдуть способу подальшого збільшення оборонного виробництва, щоб допомогти Україні, вони теж зрештою опиняться під прицілом Росії.

Хоробрість і самопожертва України дали Європі багаторічну фору, усунувши безпосередню загрозу з боку колись страшних повітряно-десантних військ і морської піхоти Росії щонайменше на десятиліття, каже Скібіцький. Зараз питання полягає в тому, чи віддячить Європа за це, залишивши Україну в грі.

"Ми будемо продовжувати боротися. У нас немає вибору. Ми хочемо жити. Але результат війни [...] залежить не лише від нас", – наголосив представник ГУР.

Війна в Україні і переговори: останні новини

Нещодавно очільник Пентагону Ллойд Остін допустив ймовірність переговорів між Росією та Україною. За словами очільника американського оборонного відомства, завдання партнерів – зробити так, щоб на той момент Україна була в якомога сильнішій позиції.

Варто зазначити, що раніше президент України Володимир Зеленський наголосив, Росія не має бажання вести переговори про завершення війни, бо незмінно хоче знищити нашу державу.

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