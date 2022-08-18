Він закликав залишити оцінки ситуації фахівцям.

Радник голови ОП Олексій Арестович закликав не "вестися" на всілякі маніпуляції з приводу того, що Україна нібито не була готова до російського вторгнення

"Насправді ми наробили помилок. Всі. Можна було зробити набагато більше для підготовки до цього типу вторгнення. Але тільки що можна було зробити, може судити тільки дуже вузька група фахівців, до яких більшість крикунів не належить. Мізків не вистачає, освіти і досвіду практичного", - вважає Арестович.

Він закликав залишити це фахівцям.

"Після війни має бути зібрана спеціальна комісія. Вони повинні провести повне дослідження і зробити висновок, можливо, дуже неприємний для нинішньої влади - хто, як і до чого готувався, що можна було зробити. І друге - хто що давав. Яка була допомога, які зусилля", - зазначив Арестович.

Нагадаємо, Арестович натякнув, що удару по Кримському мосту поки не буде і назвав ряд причин.

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