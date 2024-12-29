Кошти будуть спрямовані, зокрема на виробництво ракет, дронів-deepstrike та артустановок.

Україна отримала допомогу на понад 150 мільйонів євро на фінансування власного оборонно-промислового комплексу від Данії, Франції та Литви. Як уточняється у повідомленні на сайті Міністерства оборони України, йдеться про 6,5 млрд грн.

Так, 111 млн євро було виділено на виконання угод в рамках співпраці між МОУ, Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості та Міністерством оборони Данії на посилення Збройних сил України новітніми засобами ураження вітчизняного виробництва.

29 млн євро - це грант від уряду Франції на посилення безпеки та оборони України, а ще 10 млн євро спрямовані на розвиток українського ОПК відповідно до Меморандуму між Міністерством національної оборони Литви, МОУ та Мінстратегпромом.

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"Зазначені кошти, зокрема будуть спрямовані на виробництво ракет, дронів-deepstrike та артилерійських установок", - зазначив міністр оборони України Рустем Умєров та подякував партнерам за важливу підтримку і внесок у зміцнення обороноздатності України.

Військова допомога Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, вартість нового пакету військової допомоги Україні, про який Сполучені Штати Америки можуть оголосити вже 30 грудня, складає близько 1,25 млрд доларів.

Як зазначає AP з посиланням на американських офіційних осіб, які анонімно розповіли журналістам про деталі нового траншу, пакет включатиме значну кількість боєприпасів, системи протиповітряної оборони HAWK, ракети "Стінгер" та артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм.

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