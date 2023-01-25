Наразі вся команда президента працює над цим з партнерами.

В Офісі президента заявили, що Україна отримає все для повернення своїх територій та контрнаступу.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі. "Все в нас буде. Все для повернення наших територій та контрнаступу. І танкісти будуть задоволені, і артилеристи, а згодом - і пілоти", - зазначив він.

Єрмак наголосив, що наразі вся команда президента працює над цим з партнерами. "Все буде", - додав він.

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Допомога Україні від партнерів

Як повідомляв УНІАН, 24 січня стало відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц ухвалив рішення про відправку в Україну танків Leopard 2.

Відомо, що депутати Бундестагу сьогодні розглянуть питання можливих поставок танків Leopard з Німеччини до України.

Зазначається, що це питання будуть розглядати ​​на прохання парламентської групи ХДС/ХСС, яка хоче "припинити леопардову блокаду федерального уряду" та побоюється втрати довіри до федерального уряду серед союзників.

Пізніше вчора, 24 січня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба натякнув, що європейські партнери почали працювати над постачанням Україні винищувачів F-16.

Раніше повідомлялось, що Нідерланди розглянуть можливість передачі Україні літаків F-16.

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