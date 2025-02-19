Україна під масованим ударом дронів, в Одесі пожежі

Цієї ночі українські бійці відбивають чергову масовану атаку дронів-камікадзе на Україну. У мережі повідомляють про руйнування та пожежі в Одесі.

Як передає кореспондент УНІАН, після 22:00 у місті оголосили повітряну тривогу. Мер Геннадій Труханов та очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер звернулися до жителів Одеси та Одеського району з проханням перебувати в укриттях. Згодом міський голова окремо звернувся до жителів Київського району.

Моніторингові канали повідомляють, що дрони летять "один за одним" з боку Чорного моря. У місті чутно багато вибухів, у соціальних мережах повідомляють про пожежі, дим та пошкодження медичного закладу. Крім того, частина міста знеструмлена.

Відео дня

О 23:16 в Повітряних силах повідомляли, що в повітряному просторі країни декілька десятків російських ударних безпілотників. Згідно з даними від 00:01, дрони рухаються на Сумщині, Чернігівщині, Київщині, Полтавщині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Черкащині та у акваторії Чорного моря. Також БПЛА фіксують на межі Дніпропетровщини й Полтавщини та Харківщини,

Інформація оновлюється..

Удари по Україні

Як повідомляв УНІАН, вночі 16 лютого загарбники прицільно атакували критичну інфраструктуру Миколаєва, пошкодивши теплову електростанцію міста. Без теплопостачання залишилися десятки тисяч людей.

Олександр Сєнкевич заявив, що внаслідок атаки повністю зруйнована "генерація електроенергії", яка не підлягає відновленню найближчим часом.

Вас також можуть зацікавити новини: