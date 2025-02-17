За інформацією голови Миколаївської ОВА, ворог почав використовувати дрони з більшою кількістю канальних антен.

Під час атаки 16 лютого на Миколаїв, внаслідок якої була пошкоджена теплова електростанція, росіяни застосували дрони типу Shahed з 12-канальними антенами. Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його словами, такі дрони армія РФ почала використовувати у 2025 році. Посадовець уточнив, що пошкодження комунікацій, важливого обладнання цивільної інфраструктури сталося не через падіння уламків, а саме через влучання.

"Це були ураження... Ми бачимо, що Миколаїв вперше атаковано "Шахедами" з 12-канальними антенами. Максимум, було вісім… Тобто у РФ вони (нові дрони – УНІАН) з’явилися з 2025 року і, на мою думку, росіяни самі можуть їх виробляти", - сказав Кім.

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Він додав, що зараз військові та інші відповідні фахівці аналізують наявну інформацію та думають, як протистояти загрозі.

Також очільник ОВА розповів, що попри підступну атаку ворога наразі теплопостачання у місті відновлюється, однак поки температура води в батареях не відповідає нормам, вона поступово підвищується.

"Що стосується опалення, без якого залишилося 100 тисяч людей... Станом на 8 ранку, ми відновили теплопостачання. Зараз температура підвищується до робочої. Поки вона низька, її підвищують повільно, щоб уникнути аварій. Завдяки енергетикам, ситуація виправлена", - підкреслив Кім.

Атака на Миколаїв 16 лютого – що відомо

Вночі 16 лютого російські окупанти прицільно атакували критичну інфраструктуру Миколаєва, БПЛА ворога пошкодили теплову електростанцію міста. Без теплопостачання залишилися десятки тисяч людей. У місті було розгорнуто 67 пунктів незламності, здійснено підключення трьох модульних котелень в закладах охорони здоров’я.

Міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що внаслідок атаки повністю зруйнована "генерація електроенергії", яка не підлягає відновленню найближчим часом. Йшлося про те, що найближчі два дні будуть проблеми з опаленням в будинках, які обслуговує Миколаївська ТЕЦ.

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