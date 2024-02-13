В Україні ліквідували кількох важливих представників армії РФ: двох майорів і двох лейтенантів (один з них мав звання "старшого").
Їхні імена та обличчя розкрив офіцер армії України Анатолій Штефан з позивним "Штірліц". За його даними, "двохсотими" стали:
- Майор Примханов Серік;
- майор Мірзаєв Магомед;
- старший лейтенант Гусайханов Магомед;
- лейтенант Пархоменко Андрій.
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В Україні прибрали капітана армії РФ
Раніше офіцер армії України "Штірліц" уточнив, що в Україні також ліквідували одного з капітанів армії РФ. Йшлося про Шавалова Сергія. У пару до нього, військовий уточнив, що "двохсотими" стали два підполковники і два старших лейтенанти РФ.
У листопаді "Штірліц" повідомляв, що українці прибрали начальника зв'язку армії Російської Федерації Сергія Нікуліна.