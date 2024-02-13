Представник армії України уточнив його ім'я.

В Україні ліквідували кількох важливих представників армії РФ: двох майорів і двох лейтенантів (один з них мав звання "старшого").

Їхні імена та обличчя розкрив офіцер армії України Анатолій Штефан з позивним "Штірліц". За його даними, "двохсотими" стали:

Майор Примханов Серік;

майор Мірзаєв Магомед;

старший лейтенант Гусайханов Магомед;

лейтенант Пархоменко Андрій.

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В Україні прибрали капітана армії РФ

Раніше офіцер армії України "Штірліц" уточнив, що в Україні також ліквідували одного з капітанів армії РФ. Йшлося про Шавалова Сергія. У пару до нього, військовий уточнив, що "двохсотими" стали два підполковники і два старших лейтенанти РФ.

У листопаді "Штірліц" повідомляв, що українці прибрали начальника зв'язку армії Російської Федерації Сергія Нікуліна.

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