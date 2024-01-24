В українських військах назвали прізвища цілей та обличчя військових РФ.

В Україні прибрали п'ятьох важливих окупантів разом з ще одним капітаном. Метою ЗСУ став військовий Росії Шавалов Сергій.

Його ліквідацію підтвердив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (у мережі він повідомляє про "двохсотих" окупантів під псевдонімом "Штірліц").

За його даними, в Україні знищені:

Підполковник Тарасов Дмитро;

підполковник Дубов Максим;

капітан Шавалов Сергій;

старший лейтенант Жихарєв Роман;

старший лейтенант Трухтанов Всеволод;

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В Україні прибрали двох російських командирів

У січні 2024 року "Штірліц" також підтвердив ліквідацію двох командирів армії РФ. Зокрема, вчора стало відомо про примусову демобілізації командира саперного батальйону майора Драгуновського Євгена.

Також 22 січня офіцер ЗСУ заявив про ліквідацію заступника командира батальйону окупантів "П'ятнашка" (військового з позивним "Микич").

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