"Украерорух" також повідомляє, що повітряний простір над територією України є відкритим, за винятком його частин, закритих з 2014 року над тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим та Сходу країни.

Україною здійснено офіційну публікацію аеронавігаційної інформації про активацію потенційно небезпечної зони у повітряному просторі над Чорним морем з 14 по 19 лютого, повідомляє ДП "Украерорух" на своєму сайті.

Згідно з інформацією, минулого тижня РФ опублікувала повідомлення для пілотів (NOTAM), в якому оголосила тимчасово небезпечною зоною частину повітряного простору над Чорним морем - з 14.02 по 19.02.2022.

"У разі появи інформації про провадження потенційно небезпечної для цивільної авіації діяльності - відповідно до міжнародних правил для забезпечення безпеки польотів застосовується спеціальний порядок дій. Відповідно до них Україною здійснено офіційну публікацію аеронавігаційної інформації про активацію потенційно небезпечної зони у повітряному просторі в районі Чорного та Азовського морів та про врахування цієі інформації для планування польотів у цій зоні - з 14.02 по 19.02.2022", - йдеться у повідомленні.

Тому вже від завтра авіакомпаніям рекомендовано не виконувати польоти протягом визначеного проміжку часу над цією зоною та заздалегідь планувати оптимальні маршрути з урахуванням поточної ситуації.

"Украерорух" також наголошує, що ця рекомендація не блокує в цілому польоти у зоні Чорного та Азовського моря. Повітряний простір над територією України наразі є відкритим та доступним для планування польотів. Безпека польотів забезпечується на належному рівні відповідно до міжнародних норм та стандартів.

"Украерорух" також повідомляє, що повітряний простір над територією України є відкритим, за винятком його частин, закритих з 2014 року над тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим та Сходу країни.

Жодних рішень щодо закриття авіапростору не приймалось.

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