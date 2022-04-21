При цьому, глава держави дуже сподівається, що міжнародні партнери збільшуватимуть постачання в Україну важкої техніки.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Україна ще не отримувала від Західних партнерів жодних постачань літаків-винищувачів.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю французькому каналу новин BFM TV.

Зокрема, у нього запитали, чи підтверджує він інформацію про постачання з боку США винищувачів і запчастин для ВПС України.

"Перш за все, я людина реальних, чітких кроків, і людина фактів, і тому по факту, винищувачів у нас нема. Жодного постачання будь-яких літаків у нас ще не було", - заявив Зеленський.

"На сьогодні я підтверджую, що потеплішало відношення Заходу і ми дуже на це надіємось, і ми бачимо намагання збільшити підтримку в напрямку важкої техніки. І ми очікуємо цього, і думаємо, що все це правда, і все це буде у нас", - додав Зеленський.

Раніше речник американського Міноборони Джон Кірбі казав, що "інші країни передали в Україну запчастини для літаків". А CNN зазначали, що ВПС України отримали 20 військових літаків від партнерів.

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