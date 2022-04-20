За словами спікера американського відомства, Україна отримала допомогу від інших країн для збільшення свого повітряного флоту

Україна отримала від інших країн платформи та запчастини до літаків, щоб збільшити кількість власного повітряного флоту.

Про це заявив речник американського Міноборони Джон Кірбі на брифінгу у вівторок, повідомляє "Голос Америки".

"Україна отримала від інших країн підтримку, щоб деякі з її літаків знову стали діючими. Зараз Україна має більше доступних літаків-винищувачів з фіксованим крилом, ніж два тижні тому. І це не випадково", - сказав Кірбі.

Він додав, що інші країни, які мають досвід роботи з такими типами літаків, змогли допомогти Україні підняти та запустити недіючі літаки. "Українці отримали додаткові платформи та деталі, щоб допомогти підняти більше літаків у повітря", - додав Кірбі.

Речник Пентагону не уточнив, про які саме країни чи типи літаків йдеться. Він додав, що за схожою схемою інші країни допомогли Києву також і з танками.

"Українці отримали танки від інших країн - я маю на увазі ті типи танків, які їм відомі, і які вони знають, як використовувати. Деякі країни надали танки, деякі країни надали запчастини, щоб вони могли знову привести в дію свої непрацездатні танки", - сказав Кірбі.

Раніше у Пентагоні повідомили журналістам, що хоча зараз сили Росії переважають чисельністю, це не означає, що Україна не може захищати себе. Там додали, що що в Україні все ще є чимало бойової потужності, і що Києву надходять нові поставки зброї.

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