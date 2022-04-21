Українська сторона зараз має більше літаків, ніж три тижні тому, з'ясували журналісти.

Україна зміцнила свої Військово-повітряні сили 20 військовими літаками після того, як їй передали запчастини для таких бортів.

Про посилення українських ВПС повідомив високопоставлений чиновник у сфері оборони США, повідомляє CNN.

Водночас співрозмовник не уточнив, яка держава надала запчастини для літаків.

"Зараз у них більше літаків, ніж три тижні тому", - зазначило джерело.

Раніше "Голос Америки", посилаючись на відомості представника Пентагону Джона Кірбі, повідомив, що Україна отримала платформи та інші запчастини до літаків, щоб збільшити кількість власних бортів.

Пізніше служба зі зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України пояснила, що наша держава отримала від партнерів не нові літаки, а запчастини та комплектувальні.

Нагадавши, РФ вдерлася в Україну рано вранці 24 лютого.

Супротивник спочатку бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирних людей, зокрема, в Києві, Херсоні, Чернігові, Одесі, Миколаєві, Сумах і в Житомирі. Українські військові давали гідну відсіч ворогові.

Влада України просила, щоб країни-партнери закрили наше небо.

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