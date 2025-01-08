Цієї ночі у Києві працюють сили протиповітряної оборони, відбиваючи російську атаку дронів-камікадзе типу Shahed.

Про роботу ППО повідомив у своєму Telegram-каналі начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Він закликав українців перебувати у безпечних місцях.

Згідно з останніми даними Командування Повітряних сил Збройних сил України, російські безпілотні літальні апарати фіксують на Сумщині, сході, півночі та півдні Чернігівщини, Київщині, Житомирщині, півночі, півдні та сході Полтавщини, на Харківщині, а також на Херсонщині.

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