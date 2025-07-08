Головнокомандувач наголосив на розвитку дронів перехоплювачів і формуванні нових екіпажів.

Силами оборони України відновлено позиції та відбувається утримання територій у Курській та Бєлгородській областях, а також продовжується сковування у прикордонні значного угруповання росіян. Про це повідомив у Telegram Головкомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, який брав участь у засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача.

Він зазначив, що на засіданні Ставки акцентував увагу на діях наших підрозділів в активній обороні - на недопущенні просування противника в глибину нашої оборони на Покровському та Новопавловському напрямках та виходу на адміністративні кордони Дніпропетровської області.

"Наголосив на відновленні позицій та утриманні територій у Курській та Бєлгородській областях РФ. Продовжуємо сковувати у прикордонні значне угруповання противника. Ворог не матиме там спокою", - наголосив він.

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Головкомандувач зазначив, що найбільш гарячими напрямками є, зокрема, Покровський, Лиманський, Новопавлівський, Північно-Слобожанський, де на добу може бути 188 бойових зіткнень з ворогом і де ворог може втратити понад тисячу своїх солдатів за день. Сирський наголосив:

"Окремо йшлося про нарощення та удосконалення безпілотної складової нашої обороноздатності - і в захисті наших тилових міст, і в стримуванні ворожих штурмів на лінії бойового зіткнення, і в атаках DeepStrike по території Росії".

За його словами, відбувається розвиток напрямку дронів-перехоплювачів.

"Формуються нові екіпажі, навчаються винищувачі. Війську потрібно якомога більше таких високотехнологічних БПЛА", - додав головнокомандувач.

Війна в Україні - дрони-перехоплювачі

Як повідомляв УНІАН, командир взводу перехоплювачів БПЛА з 3-ї окремої штурмової бригади із позивним "Бецик" зазначав, що останні атаки російських "шахедів" Україна відбиває вже за допомогою дронів-перехоплювачів. За його словами, навряд чи росіяни знайдуть спосіб нейтралізувати цей вид української протиповітряної оборони.

"Бецик" також розповів, що саме молоді бійці із досвідом відеоігор є найкращими операторами дронів і саме вони змінюють хід війни. За його словами, 95% перехоплень ворожих дронів виконують бійці у віці до 22 років.

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