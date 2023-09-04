Найбільше коштів спрямовують на армію, але є ще багато інших необхідностей.

День війни з Росією коштує Україні $100 мільйонів. Найбільшим споживачем цих коштів є українська армія.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю "Укрінформу". За його словами, в умовах воєнного стану країна потребує фінансового утримання в цілому.

"Візьміть бюджети всіх поважних великих волонтерських фондів, подивіться, скільки вони збирають, і держава, яка витрачає $100 млн на добу загалом. Тому несправедливо пред’являти претензії військово-політичному керівництву, всім – від місцевих керівників до парламенту, уряду, президента, мовляв, все роблять волонтери. Це не так", – зазначив міністр.

Очільник Міноборони каже, що насправді це роблять працюючі українці, сплачуючи податки. Окрім витрат на армію, гроші потрібні й на інфраструктуру, відновлення країни, підтримку соціально незахищених верств населення.

Резніков зауважив, що підприємці скаржаться на некомфортність укладання контрактів з Міноборони або з іншими державними інституціями, бо їх "одразу починають турбувати правоохоронні органи й арештовувати рахунки", а ще "клепають активісти".

Як зазначив міністр, Україна в умовах війни змогла налагодити і власне виробництво того, що необхідне для армії. Зокрема, українські розробники, чиї БПЛА вже пройшли випробування станом на сьогодні, завантажені на 100%. Згодом країна вийде на пристойні показники з виробництва безпілотників. Паралельно, розуміючи важливість наявності кваліфікованих пілотів, було запущено військову школу операторів FPV-дронів, розвідувальних БПЛА та роботизованих платформ.

Скільки Україна витрачає на війну

На початку серпня в Кабміні заявили, що на підтримку ЗСУ та відсіч окупантам Україна витрачає близько 2 трильйонів гривень на рік.

Попередню оцінку витрат Мінфін робив в березні поточного року. Тоді очільник міністерства Сергій Марченко інформував, що Україна витрачає на військову кампанію близько 130 мільярдів гривень на місяць (1,56 трильйона гривень на рік).

У перші півроку повномасштабної війни Україна, як інформував очільник уряду Денис Шмигаль, витратила з державного бюджету майже 1 трильйон гривень, з яких близько 40% пішли на зарплати військових та військову техніку.

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