США до кінця червня обіцяли передати Україні 4 реактивні системи залпового вогню HIMARS.

До України вже скоро надійдуть додаткові чотири додаткові мобільні артилерійські ракетні системи HIMARS.

Як повідомляє Радіо Свобода, про це заявив чиновник Пентагону.

"Ми продовжуємо працювати над нашою безпекою та робимо все можливе, щоб якомога швидше передати цю допомогу українцям. І я думаю, що ви бачите на полі бою те, що українці добре використовують не лише наші системи, але й системи, які вони отримують від наших партнерів і союзників по всьому світу", – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Сполучені Штати Америки до кінця червня обіцяли передати Україні 4 реактивні системи залпового вогню HIMARS.

23 червня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що в Україну вже прибули перші HIMARS. Вже згодом ЗСУ показали ефектні кадри ударів по позиціях окупантів, які були зроблені за допомогою РСЗВ.

Вас також можуть зацікавити новини: