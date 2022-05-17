Українські військові вдарили по черговому складу з боєприпасами російських окупантів.
Про це повідомляє 45 окрема артилерійська бригада Збройних сил України на своїй сторінці у Facebook.
"Ефектне знищення ворожого складу з боєприпасами. Розвідкою бригади встановлено місце розташування ворожого складу з боєприпасами. Проведеною дорозвідкою з повітря підтверджено постійне перебування в районі складу вантажних автомобілів ворога та під’їзд до складу ворожої бронетехніки. Внаслідок вмілого корегування склад вражено. Слава Україні", - йдеться в повідомленні.
Воїни також оприлюднили відео знищення.
Як повідомляв УНІАН, за добу в Донецькій та Луганській областях українські військові збили один ворожий літак і три безпілотники окупантів. Захисники відбили сьогодні 11 атак ворога, ще на трьох локаціях тривають бої.
Окрім того, на сході українські військові знищили майже 180 російських окупантів та п'ять ворожих танків.