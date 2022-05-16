Військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил також знищили один зенітний ракетний комплекс "Тор".

За добу в Донецькій та Луганській областях українські військові збили один ворожий літак і три безпілотники окупантів.

Про це йдеться у зведенні угруповання Об’єднаних сил станом на 21:00.

Зазначається, що захисники відбили сьогодні 11 атак ворога, ще на трьох локаціях тривають бої.

Водночас, за добу, що минає, військовослужбовці знищили: один ворожий зенітний ракетний комплекс "Тор", п'ять танків, шість артилерійських систем (з них три РСЗВ), 12 одиниць бойової броньованої техніки та один ворожий автомобіль.

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий літак (Су-25) та три безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Раніше повідомлялося, що українські військові розповіли про великі втрати окупантів на сході.

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