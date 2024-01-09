Про цю операцію офіційно не говорять, але відомо, що міст "поклали" ракетами американського виробництва.

Цими вихідними українські воїни ракетами рознесли залізничний міст, який російські окупанти будували на південь від Гранітного, що на півночі від узбережжя Азовського моря.

Як повідомляє Forbes, це одна з наймасштабніших подій за останні місяці, у жорстокій війні, де логістика грає вирішальну роль. Про цю операцію публічно не говорять обидві сторони.

Акс зазначає, що ракети розгромили міст через річку Кальміус. Відтак, Україна звела нанівець зусилля Росії покращити свої лінії постачання між Кримом та півднем.

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"Українці пробили діру у великій російській логістичній ініціативі та відклали майже півроку планування російських постачань", - написав Стефан Корша, старший оборонний кореспондент Kyiv Post .

Російські військові мають три способи переміщення великої кількості постачань із Росії до окупаційних сил на півдні України: кораблем до Криму, автомобільним і залізничним транспортом через Керченський міст безпосередньо до Криму та залізницею через південно-східну частину України.

Українці атакували всі три основні лінії постачання з початку вторгнення у лютому 2022 року. Українські ракети та безпілотні катери пошкодили або потопили більшість десантних кораблів російського флоту та зробили кримські порти дуже небезпечними для вцілілих суден. Українські бомби та ракети неодноразово руйнували Керченський міст.

А головна сухопутна залізниця обертається на північ до лінії фронту та перебуває в межах досяжності українських гаубиць. Для українських артилеристів не проблема вдарити по поїздах, що проїжджають, чи по самих залізничних коліях.

Ці атаки спонукали росіян розпочати будівництво четвертої лінії постачання - прибережної залізниці, яка, хоч і залишалася в зоні дії ракетно-артилерійської зброї України та боєприпасів глибокого удару, принаймні виводила б потяги з-під гаубичних загороджень. Але ця нова залізниця мала б перетнути річку Кальміус на південь через Гранітне.

Російські інженери почали будувати міст у вересні 2023 року. Будівництво було на стадії завершення, коли українські ракети знесли його. Атаку здійснили за допомогою ракет M30/31 із GPS-наведенням, випущених з HIMARS.

"Ті з вас, хто упереджено ставиться до Кремля, можуть навіть побачити українське почуття гумору у тому, щоб чекати цілих п’ять місяців з початку будівництва мосту, перш ніж зруйнувати міст", - пише Корша.

Видання зазначає, що кожен удар по російських лініях постачання в південній частині України морить голодом російські полки та бригади. Це також пояснює, чому тисячі російських військ на півдні Херсонської області все ще не можуть знищити плацдарм на лівому березі Дніпра, який утримують лише кілька сотень українських морських піхотинців.

Ситуація на півдні

На півдні України ворог зменшив застосування керованих авіабомб та активність тактичної авіації, але тисне на населення артударами та дронами.

Окрім того, окупанти не припиняють терор цивільного населення FPV-дронами та БпЛА різних модифікацій з осколковими боєприпасами.

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