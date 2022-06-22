Три десантних кораблі ворога та шість ворожих суден перебувають у північно-західній частині Чорного моря.

У північно-західній частині Чорного моря перебуває п’ять надводних кораблів і підводний човен споряджені 44 крилатими ракетами типу "Калібр".

Про це повідомила керівниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону.

За її словами, корабельне угрупування противника постійно чатує у північно-західній частині моря.

"Станом на ранок сьогодні в цій частині чорного моря перебуває п’ять надводних кораблів і підводний човен споряджені 44 крилатими ракетами типу "Калібр". Я хочу зауважити, що ці ракети загрожують не тільки південним регіонам, не тільки узбережжю, їх дальність ураження понад 2000 км, тому це дуже суттєва зброя, яка може бути застосована і загроза дуже сильна", - розповіла вона.

Крім того, у тому регіоні віражують три великих десантних кораблі. Наразі погода на нашому боці, що не дає окупанту висадити десант.

"Штурмова погода не дозволяє висадити десант, але ми знаємо відчайдушність свого ворога і ставлення до свого особового складу, як до непотреба, тому все можливо і ми готові до всіх загроз", - додала Гуменюк.

Також, вона закликала українців утриматись від відпочинку на узбережжі та прибережних зонах, бо сьогодні це лінія оборони, а не зона відпочинку.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні стало відомо, що українські військові вразили ворожу техніку, розташовану на острові Зміїний.

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