У Сумській області збито ворожий ударний безпілотник, який ніс вибухівку.
Коптер вороги збили зі стрілецької зброї, йдеться на каналі Державної прикордонної служби України в Telegram.
За даними ДПСУ, на місці падіння дрона залишилася чимала вирва, а від самого літального апарата не лишилося майже нічого.
"…Прикордонний наряд помітив наближення ворожого коптера на одному із напрямків держрубежу. По повітряній цілі був відкритий прицільний вогонь зі стрілецької зброї…", - поділилися у відомстві.
Нагадаємо, рано вранці 24 лютого російські війська вдерлися на територію України. Супротивники також обстрілювали зі своєї території Сумську область.
Зокрема, 25 червня стало відомо, що з території РФ гвинтокрили обстріляли село, розташоване в Краснопільській громаді Сумщини, були руйнування.
Варто зазначити, що захисники України давали гідну відсіч окупантам. На нашій землі вже знищено 35 тис. 450 ворогів, 185 ворожих гелікоптерів та 640 безпілотників оперативно-тактичного рівня.