Ворожий безпілотник збили зі стрілецької зброї, зазначили в Державній прикордонній службі України.

У Сумській області збито ворожий ударний безпілотник, який ніс вибухівку.

Коптер вороги збили зі стрілецької зброї, йдеться на каналі Державної прикордонної служби України в Telegram.

За даними ДПСУ, на місці падіння дрона залишилася чимала вирва, а від самого літального апарата не лишилося майже нічого.

"…Прикордонний наряд помітив наближення ворожого коптера на одному із напрямків держрубежу. По повітряній цілі був відкритий прицільний вогонь зі стрілецької зброї…", - поділилися у відомстві.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого російські війська вдерлися на територію України. Супротивники також обстрілювали зі своєї території Сумську область.

Зокрема, 25 червня стало відомо, що з території РФ гвинтокрили обстріляли село, розташоване в Краснопільській громаді Сумщини, були руйнування.

Варто зазначити, що захисники України давали гідну відсіч окупантам. На нашій землі вже знищено 35 тис. 450 ворогів, 185 ворожих гелікоптерів та 640 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

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