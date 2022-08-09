Місця для компромісу немає, переконаний дипломат.

Україна повинна відвоювати у Росії всі окуповані території, включаючи Крим, інакше Путін може в майбутньому повторити агресію.

Таку думку висловив "Європейській правді" колишній спецпредставник Держдепу США по Україні Курт Волкер.

"П'ять років тому можна було міркувати, і я сам це тоді робив. Тоді була думка, що Донбас не потрібен Росії, а тому його можна повернути швидше, а повернення Криму займе більше часу. Але тепер - війна розбила всі ці міркування. Зараз на кону все. У Путіна без цього не зникне імперський апетит. Тому зараз занадто ризиковано залишати навіть Крим в руках у Росії", - сказав Волкер.

Волкер нагадав про божевільну ідею Кремля про "денацифікацію і демілітаризацію" України, яку нещодавно повторив глава МЗС РФ Лавров.

"Це - позиція Росії. І коли вам протистоїть такий ворог - місця для компромісу немає. Україна ж не може погодитися з тим, що її захопить Росія? А значить, ви повинні воювати за повернення своїх територій. І домогтися того, щоб Путін і Росія прийняли, що їм доведеться жити в межах своїх кордонів", - сказав Волкер.

Раніше держсекретар Блінкен розповів, якого завершення війни в Україні очікують у США.