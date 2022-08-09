Це сприяє зниженню ефективності контрпартизанських операцій.

РФ може використовувати підрозділи, що складаються з в’язнів, для контролю над населенням в окупованих частинах України.

До таких висновків дійшли аналитики американського Інституту вивчення війни (ISW).

В останньому звіті аналитики зауважують, що нещодавно мобілізовані російські батальйони жорстокіші до населення захоплених територій, ніж професійні російські солдати або навіть призовники, які пройшли формальну військову підготовку.

Ці підрозділі гірше підготовлені та менш професійні. Утім саме такі підрозділи Росія залучає, аби контролювати населення загарбаних територій.

"Російські сили можуть дедалі частіше використовувати неякісні, погано навчені підрозділи, які, наприклад, складаються з ув'язнених, для контролю над населенням в окупованих частинах України. Таке розгортання може знизити компетенцію окупаційної влади та контрпартизанських операцій та посилити українську підтримку рухів опору російській окупації", - вважають аналітики.

Як писав УНІАН, напередодні на російському телебаченні розповіли про "героїчну" загибель в'язня Костянтина Тулінова на Донбасі. Такими чином в РФ фактично визнали, що кидають злочинців проти Збройних сил України.

За даними деяких ЗМІ власник приватної військової компанії "Ліга" (раніше ПВК Вагнера) Євген Пригожин особисто вербує ув'язнених у російських колоніях для участі у війні проти України.

Пізніше російські ЗМІ з'ясували, що ПВК "Вагнер" вдалося завербувати для війни в Україні понад тисячу в'язнів.

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