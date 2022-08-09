Агресія РФ проти України - "агресія проти основоположних принципів міжнародної системи", вважає держсекретар.

У США сподіваються, що війну в Україні вдасться закінчити шляхом переговорів.

Про це держсекретар США Ентоні Блінкен заявив під час турне Африкою.

Він наголосив, що проблема агресії Росії проти України полягає в тому, що це "не тільки агресія проти іншої країни, але і агресія проти основоположних принципів міжнародної системи".

За словами держсекретаря, якщо зараз дозволити "великій країні залякувати маленьку, просто вторгатися в неї і захоплювати її територію", аналогічні ситуації почнуть відбуватися не тільки в Європі, але і в усьому світі.

"Це матиме наслідки всюди", - вважає Блінкен.

Політик висловив сподівання, що війну в Україні вдасться закінчити дипломатичним шляхом.

"Ми сподіваємося, що з часом, як говорив український президент, це буде розв'язано дипломатичним шляхом. А поки ми маємо відстоювати тезу про те, що суверенітет і незалежність України мають значення. Вони важливі для українців, але вони важливі і для всього світу", - зазначив він.

Нагадаємо, тиждень тому США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $ 550 мільйонів.

Крім того, в Пентагоні заявили про просування в питанні поставок Україні норвезьких зенітних ракетних комплексів NASAMS для посилення системи протиповітряної оборони.

Вас також можуть зацікавити новини: