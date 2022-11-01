Їх збито зенітним ракетним підрозділом повітряного командування "Схід".

На Донеччині сьогодні збито російський вертоліт Мі-8 та безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня.

Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України у своєму Telegram-каналі.

"1 листопада на Донеччині зенітним ракетним підрозділом повітряного командування "Схід" о 9-й та 12-й годині години відповідно, збито російський вертоліт Мі-8 та безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня", - йдеться у повідомленні.

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Робота Повітряних сил

Як повідомляв УНІАН, упродовж доби українська авіація завдала по ворогу 22 удари. Було знищено два БпЛА типу "Орлан-10" та шість ударних дронів "Шахед-136".

26 жовтня у Повітряних силах повідомляли, що їм вдалося за дві години збити 17 іранських дронів-камікадзе, які запустили російські загарбники.

31 жовтня Росія знову завдала масованої атаки по Україні. Вранці у Повітряних Силах відзвітували про збиття 44 з 50 крилатих російських ракет.

Ввечері головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що за день Росія випустила по території країни 55 крилатих ракет Х-101, одну керовану авіаційну ракету Х-59, 22 зенітних ракети до С-300, 4 БПЛА типу "Shahid-136" та один БПЛА "Ланцет-3".

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