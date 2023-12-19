Загарбники протягом доби здійснили 40 обстрілів лише з реактивних систем залпового вогню.

Українська авіація та ракетні війська сьогодні потужно вдарили по кількох районах зосередження російських окупантів. Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, протягом доби ворог завдав один ракетний та 10 авіаційних ударів, здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - зазначили у Генштабі.

Протягом доби авіація Сил оборони України завдала ударів по шести районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

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Крім того, підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, три артилерійських засоби та чотири склади боєприпасів російських окупантів.

Втрати РФ в Україні - деталі

Як повідомляв УНІАН, втрати Росії за час повномасштабної війни проти України склали вже приблизно 348 тис. 300 осіб. Протягом минулої доби було знищено, зокрема 15 танків, 19 бойових броньованих машин та 15 артилерійських систем ворога.

Російські окупанти на Куп’янському напрямку масово хворіють на так звану "мишачу лихоманку" - у багатьох підрозділах зафіксовано спалах цього захворювання.

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